الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022 وموعد انتهاء مهلة السماح

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل قبل انتهاء موعد السداد.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن فواتير الهاتف الأرضي و فترة المهلة المتاحة للسداد ووسائل الدفع الالكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022

تعد الشركة المصرية للاتصالات we من أوائل الشركات المصرية التي استخدمت المواقع الإلكترونية لخدمة عملاءها حيث يمكن الاستعلام عن فواتير التليفون الأراضي والانترنت المنزلي عبر الخطوات الإلكتروني التالية:-

  • الدخول عبر موقع شركة we من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير الاشتراك الربع سنوية.
  • كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.
  • تسجيل كود المحافظة المتواجد فيها الهاتف.
  • تدوين رقم الخط الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورته.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ظهور إجمالي المبلغ المراد سداده للاشتراك وقيمة المكالمات بالتفصيل.
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فترة المهلة المحددة لدفع فواتير التليفون الأرضي

أعطيت الشركة المصرية للاتصالات we مهلة شهر لكافة عملاءها بجميع المحافظات لدفع فواتير الاشتراك الربع سنوية يتم احتسابها من صدور الفاتورة ويعقبها دفع الفاتورة بغرامة مالية بسيطة تبلغ قيمتها 2% كحد أقصى أو 10 جنيهات كحد أدنى.

يعقبها تحويل التليفون الأرضي إلى استقبال فقط لمدة 30 يوما ثم قطع الخدمة نهائيا التليفون الأرضي و الانترنت المنزلي ولا يتم استرجاع الخدمات إلا بإجراءات جديدة لتركيب الخط من تعاقد وفقا للشروط والضوابط الجديدة.

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وسائل الدفع الالكتروني للفواتير التليفون الأرضي 2022

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الوسائل المعتمدة للدفع الإلكتروني والتي تتلخص فيما يلي:-

  • فودافون كاش.
    مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
    ماكينات الصرف الآلي للبنوك المنتشرة بالمحافظات.
    شركات التحصيل الالكتروني التي تتمثل في ( فوري، مصاري، ضامن، Bee، باي، أمان، ...).

وذلك خلال الفترة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات لعملائها في كافة محافظات الجمهورية والتي راعت فيها انشغالهم في كافة مجالات الحياة لضمان راحتهم وفقا للثورة التكنولوجيا الحديثة التي يشعر بها العالم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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