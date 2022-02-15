«الحد من الأمراض الشتوية».. ندوة مركز إعلام زفتى

عقد مجمع إعلام زفتى ندوة إعلامية تحت عنوان: “وسائل الحد من الأمراض الشتوية”، بمقر قاعة المجمع في ظل انتشار جائحة كورونا ومتحوراتها المختلفة إلى جانب الأمراض الشتوية المختلفة تظل مقولة “الوقاية خير من العلاج” هي السبيل الوحيد للحد من كل الأمراض.

تحدثت في الندوة الدكتورة مى عبدالحميد، مسئول التطعيمات بالإدارة الصحية بزفتى موضحة أنه نتيجة اختلاف درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض الشديد يؤدى ذلك إلى نشاط البكتيريا والفيروسات.

وقالت إن الوقاية من الأمراض الشتوية أهم من العلاج، حيث إن العلاج يؤثر على صحة الجسم وكذا على ميزانية الأسرة وبشكل عام فإن جهاز المناعة في الجسم يقل في فصل الشتاء.

وأضافت الدكتورة مى أن أمراض الشتاء وعلى رأسها الإنفلونزا الموسمية عبارة عن فيروسات لها متحورات A.B.C وكل منها لديه 50 ألف متحور، ثم شرحت أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل في الرشح واحتقان خفيف في الحلق وينصح له باستعمال أدوية خفيفة مثل كونجيستال أو كومتركس وتناول السوائل والراحة في المنزل.

وحذرت الدكتورة مي من الإهمال في علاج البرد لأنه قد يتحول إلى التهاب رئوى أو نزلة شعبية، وقد تؤدى إلى التهاب الجيوب الأنفية، وقالت أيضا إن من الأمراض الشتوية الشائعة البرد في المعدة وأعراضه غثيان ورعشة في الجسم ويستغرق ثلاثة أيام، وقد يتحول إلى نزلة معوية تؤدي إلى إسهال شديد نتيجة فقد الجسم عنصر البوتاسيوم ولابد من تناول مطهر وتناول الأغذية مثل البطاطا والبطاطس والموز وخاصة للأطفال وشرب السوائل .

وفى النهاية قدمت بعض الإرشادات للوقاية من الأمراض الشتوية وهى الإكثار من شرب السوائل بكل أنواعها من عصائر ومشروبات وكافة السوائل وخاصة الماء، وضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون والتهوية الجيدة للمنزل بشكل مستمر والالتزام بالتطعيمات السنوية للانفلوانزا، وتقليل الاختلاط والتجمعات وتناول الفاكهة وخاصة التي بها فيتامين ( c ) وعدم استخدام أدوات الغير.

شارك في الندوة بعض موظفي المصالح الحكومية، أدار الندوة وفاء عبدالعليم, إخصائي الإعلام بالمجمع، تحت إشراف عبدالله الحصري، مدير مجمع الإعلام، وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.