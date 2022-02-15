الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد متعدد الجنسيات من 4 دول يزور منطقة آثار تل العمارنة بالمنيا

وفد سياحي متعدد الجنسيات
وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور آثار تل العمارنة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

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قال المحافظ، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفد سياحي متعدد الجنسيات من دول هولندا وكولومبيا وألمانيا وإنجلترا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

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من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة.

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الجدير بالذكر أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تقع أمام مركز سما لوط شرق النيل شمال المحافظة  وتضم كنيسة السيدة العذراء مريم وهي إحدى الكنائس الأثرية في المنطقة التي أقامت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلي أرض مصر ويتم حاليا الانتهاء من اللمسات الأخيرة من تطويرها تمهيدا لافتتاحها قريبا لتعد من أهم المزارات السياحية والدينية بالمحافظة  خاصة بعد إدراجها ضمن خطة الحج العالمية من قبل الفاتيكان.

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كما تضم المحافظة منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار شمال المحافظة، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ “البقيع الثاني” لكثرة من استشهد فيها من الصحابة خلال الفتح الإسلامي، وتم إدراجها ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتطويرها وترميم الآثار والقباب التي توجد بها.

المنيا وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور منطقة آثار تل العمارنة الدكتور ثروت الأزهري اللواء أسامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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