الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى مواطن مصرعه فيما أصيب آخر باشتباه كسر بالساق اليسرى، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم وقع بالطريق الإقليمى دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى شرطة النجدة  بلاغًا  بوقوع حادث تصادم بالطريق  الإقليمي اتجاه بلبيس.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة جامبو ،وأسفر الحادث عن مصرع "زغلول. ع. م" 51 عامًا مقيم أبوحماد وإصابة "عوض. ح. م" 25 عامًا مقيم ميت غمر باشتباه كسر بالساق اليسرى، فتم نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية، ووضع الجثة بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع حادث تصادم الطريق الإقليمي بلبيس الشرقية

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وائل لطفي

الفن المصرى

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