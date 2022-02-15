الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مراحل الصلاة وإلقاء نظرات الوداع على الأنبا يوحنا قلتة بعد رحيله

يوحنا قلتة
يوحنا قلتة

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن مراسم صلاة القداس والجناز لمثلث الرحمات نيافة الأنبا يوحنا قلتة ستبدأ من الثلاثاء ١٥ فبراير، من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء سيتم عرض الجثمان بالكاتدرائية، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن غدا الأربعاء ١٦ فبراير من العاشرة صباحًأ وحتى الواحدة ظهرًا ستكون مساحة للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين. وستكون صلاة القداس الإلهي والجناز والدفن الساعة الواحدة ظهرًا.

ويستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك يوم الأربعاء ١٦ فبراير من من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء.

وكان قد نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأنبا يوحنا قلتة، النائب البطريركي للكاثوليك الذي رحل اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له: فقدنا قامة فكرية وروحية، حيث كان المطران الراحل يشكل حالة فريدة في ثقافته الموسوعية وعطائه الروحي طوال سنوات خدمته بالكنيسة الكاثوليكية معتبرًا فقدانه خسارة للكنيسة العامة.

وأضاف: باسمى وباسم قساوسة وخدام وشعب الكنيسة الأسقفية نودعه على رجاء القيامة ونصلي لأسرته ومحبيه، أن يمنحهم الله التعزية على فراقه.

كما نعى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "بمزيدٍ منَ الحزنِ، نودع المفكر المصري الكبير، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، الذي رحل عن عالمنا بعد عطاء فكري طويل، وخدمة روحية كبيرة، والذي كان له دور عظيم في دعم قيم الحوار والعيش المشترك، بمشاعر وطنية حقيقية".

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وشعب الكنيسة وجميع المصريين.

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