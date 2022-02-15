موسكو: نأمل رد الدول الغربية بشكل فردى على رسالتنا الخاصة بمسألة الأمن

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تتوقع أن ترسل الدول الغربية ردودا موضوعية منفصلة على الرسالة الروسية حول موضوع عدم قابلية الأمن للتجزئة.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء- مع نظيره البولندي زبيجنيو راو، الذي يترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - "من أجل توضيح موقف زملائنا، الذين وقع قادتهم على هذه الوثائق، بعثتُ برسائل إلى وزراء خارجية الدول المعنية في أوروبا، أطلب منهم توضيح كيف هم بأنفسهم يفهمون مجموعة هذه الالتزامات، والتي تسمى مبدأ الأمن غير قابل للتجزئة"، معربا عن أمله "أن يتم تلقي إجابات جوهرية على هذه الرسالة من كل دولة على حدة، وطالبا من زبيجنيو ألا ينسى القيام بذلك".