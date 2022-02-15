الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يصل إلى جوبا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام

الفريق أول محمد حمدان
الفريق أول محمد حمدان دقلو

وصل الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا، في زيارة رسمية.
ويرافق دقلو في زيارته، الفريق الركن يس إبراهيم يس، وزير الدفاع السوداني المكلف، واللواء الركن محمد علي صبير، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، إلى جانب ممثلين من وزارات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة.
وتأتي الزيارة للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

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وائل لطفي

الفن المصرى

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