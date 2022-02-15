محافظ الجيزة يشيد بجهود ودور الأطباء في التصدي لجائحة كورونا

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور أحمد حسانين نقيب الأطباء بالمحافظة والوفد المرافق له، لبحث عدد من الأمور المتعلقة بالخدمات الطبية واحوال الأطباء بجميع أنحاء المحافظة والتنسيق الدوري في كافة الأمور .

وأشاد محافظ الجيزة في بداية اللقاء بتكاتف الجهود ودور الأطباء في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، للخروج بالوطن من هذه الأزمة، موجهاً الشكر لكل القائمين على تنفيذ الأعمال من أطقم طبية وتمريض وفنيين لتعظيم الجهود المبذولة وللحفاظ على تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية التواصل الدائم بين النقابة وأجهزة المحافظة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية وتقديم يد العون للمواطنين والمشاركة فى القوافل الطبية التي يتم تنظيمها وتوفير التدريب اللازم للأطباء فى جميع التخصصات، كما شدد على ضرورة استمرار تحقيق الإنضباط بالمنظومة الصحية داخل المحافظة وتحقيق الدور الرقابى على المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية .

ووجه "راشد" خلال اللقاء بتعاون الأحياء وإدارة الإعلانات مع نقابة الأطباء فيما يخص مراجعة وتدقيق بيانات اللافتات الخاصة بالعيادات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى توجيه إنذارات للكيانات الطبية غير المستوفية للاشتراطات لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ إجراءات الغلق حيالها .

من جانبه وجه الدكتور نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للسيد محافظ الجيزة مقدما درع النقابة نظير الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين بيئة العمل، ولتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانيات اللازمة للتصدي للصعوبات التي تواجه منظومة القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وممثلي عن نقابة الأطباء بالجيزة .