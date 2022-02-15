الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص صدمه قطار في بني سويف ونقله للمشرحة للتعرف عليه

قطار
قطار

لقى شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمه قطار أمام قرية "الشواشنة" التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة شخص صدمه قطار أمام قرية "الشواشنة" التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب المتوفي "مجهول الهوية" في العقد الرابع من العمر تقريبًا، وتم استدعاء سيارة الإسعاف نقلت جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واتخاذ ما يلزم للتعرف على هوية الجثة.

 

بني سويف مركز ببا العرض على النيابة العامة المستشفى غرفة عمليات

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وائل لطفي

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