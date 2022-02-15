الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأحد.. بدء فعاليات ثالث دورات «القادة الأكاديميين» بجامعة طنطا

الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق فعاليات ثالث دورات البرنامج التدريبى الموحد "إعداد القادة الأكاديميين"، الأحد القادم، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

أوضح نائب رئيس جامعة طنطا، إلي أن الدورة مستمرة علي مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 20 فبراير وحتى 22 فبراير 2022، وتهدف إلي تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة ‏نحو مهارات القيادة والإدارة اللازمة ‏لقيادة المؤسسات الأكاديمية المختلفة، ‏لافتًا إلي أن الدورة تستهدف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث المرشحين للمراكز القيادية بالجامعات.

وأشارت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتدريب المستدام بجامعة طنطا، أن حجز الدورات يتم بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بمركز التطوير بالمجمع الطبي، حيث ناشدت الراغبين في الحصول على الدورة بسرعة التوجه للمركز لاستيفاء إجراءات التسجيل.

الأحد القادم بدء فعاليات ثالث دورات القادة الأكاديميين بجامعة طنطا

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