الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مايان كرم تشارك في مسلسل «بيت الشدة» أمام وفاء عامر

مايان كرم
مايان كرم

انضمت الفنانة مايان كرم، إلى أبطال مسلسل "بيت الشدة " بطولة الفنانة وفاء عامر وأحمد وفيق، وتأليف ناجى عبدالله إخراج  وسام المدنى المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2022، لينافس بقوة خلال الماراثون الرمضاني.

ووقع اختيار المخرج وسام المدني، على مايان كرم، بعد العديد من الترشيحات ليقع اختياره عليها، لتقديم أحد الأدوار الرئيسية والمؤثرة في العمل، ومايان كرم هي شقيقة الفنانة هيدي كرم وتعد هذه التجربة أولى تجاربها  التمثيلية  في مجال الفيديو، لتكون الدراما بوابة  دخولها للتمثيل أمام وفاء عامر.

يشار إلى أن مسلسل "بيت الشدة "، تدور أحداثه تدور في إطار اجتماعي داخل حى شعبى يحدث فيه العديد من المواقف.

واحتفل أبطال مسلسل "بيت الشدة"، السبت الماضي، بإطلاق مراحل التصوير، بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقام أبطال وصناع العمل بتقطيع تورتة المسلسل، احتفالًا بانطلاق تصويره، استعدادا للمشاركة به في موسم دراما رمضان المقبل 2022.

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم وفاء عامر، وأحمد وفيق، ومها أحمد، وإيهاب فهمي، ومحمد مهران، ومحسن منصور، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، وعبير منير، وصبرى عبد المنعم، ولبنى ونس، وبسنت حاتم، وندى بهجت، ومنى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، تأليف ناجي عبدالله، إخراج وسام المدني.

 

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الفن المصرى

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