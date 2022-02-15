الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعقيبًا على اجتماعها مع «لافروف».. وزيرة الخارجية البريطانية: الروس لم يعجبهم ما قلته

ليز تروس
ليز تروس

دافعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عن قرارها إجراء محادثات في موسكو مع وزير الخارجية سيرجي لافروف ، وأصرت على أنها يجب أن تنقل رسالة واضحة إلى روسيا، وفقا لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وكانت المحادثات بين تروس ولافروف الأسبوع الماضي متوترة وانتهت في مؤتمر صحفي محرج بدا أن الوزير الروسي تشكك في فهمها للأزمة.

وقالت وزيرة الخارجية:  "بالطبع ، لم يعجب الروس بما يجب أن أقوله لكن كان علي أن أوصل رسالة إلى حكومة فلاديمير بوتين".

وأضاف، ذهبت إلى روسيا لإيصال رسالة واضحة للغاية ، وهي أن روسيا هي المعتدية.

وقالت: "لديهم 100 الف جندي على الحدود الأوكرانية واذا شنوا توغلا في أوكرانيا فسيكون لذلك تأثير ضار على الشعب الروسي والحكومة الروسية. "بالطبع ، لم يعجب الروس بما يجب أن أقوله ولكني أقول ذلك مع ذلك. وأريدهم أن يكفوا عن ذلك وأريدهم أن يدركوا أنه ستكون هناك تكاليف باهظة للغزو ".

ومن جانبه، وصف لافروف الاجتماع بأنه "محادثة بين الصم والبكم" ، مدعيا أن تروس لم تستمع إلى موقف روسيا وأن المملكة المتحدة لم تكن مستعدة للمحادثات.

وقال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "إنها فرصة مهمة لتقديم فهمنا للوضع والاستماع مباشرة من الروس بشأن موقفهم". "سنواصل دائمًا استكشاف جميع الفرص لاتخاذ مسار دبلوماسي ونحن على استعداد لإجراء مزيد من المناقشات مع نظرائنا الروس على جميع المستويات من أجل تخفيف حدة هذه الأزمة.

وقالت تروس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشن غزوًا لأوكرانيا "على الفور تقريبًا"،كما حثت البريطانيين على مغادرة أوكرانيا على الفور.

وعلي الجانب الأخر، اتهمت روسيا المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشن حملة دعائية وأصرت على استعدادها لمواصلة المحادثات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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