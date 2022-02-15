«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" المتحدث الرسمي باسم الحركة، أسامه القواسمي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأضاف القواسمي -في بيان صحفي- أن "إسرائيل تجاوزت كل الحدود في استباحة الدم الفلسطيني، والإمعان في البطش والاعتداء على شعبنا، لكن لن نستسلم ولن نقبل بنظام الأبرتهايد العنصري الإسرائيلي، وسنبقى نقاوم المحتل حتى زواله عن أرضنا".

ودعا "أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم إلى الوقوف مع أهل القدس وتحديدا في الشيخ جراح، لما يتعرضون له من سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وعنصرية".

وكان مستوطنون يهود حطموا، الليلة الماضية، زجاج عدد من المركبات في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

واقتحم المستوطنون الحي بعد منتصف الليل ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز، رغم أن سلطات الاحتلال تواصل فرض حصار على الحي منذ ثلاثة أيام.

وشهد الحي على مدار الأيام الثلاثة الماضية حالة من التوتر الشديد، جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خصوصًا في الجانب الغربي من الحي.

وكان عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير أعلن، أمس، عن إبقاء مكتبه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط حماية مُشددة من قوات وعناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة، التي هاجمت الأهالي والمتضامنين معهم، واعتدت عليهم.

ونفذ مستوطنون طقوساً تلمودية في المكان، ورفعوا أعلام الاحتلال تحت حماية الشرطة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، 18 مواطنًا بينهم 5 أطفال من عدة مناطق بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن الاحتلال اعتقل ثلاثة أطفال في محافظة الخليل بعد مداهمة منازلهم في جبل أبو رمان، كما اعتقلت فتيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد مداهمة منطقتي "القرنة" و"قاع الحارة" وتفتيش عدة منازل، وهما الطفلان محمد خالد راتب الصليبي (15عاما) وعبد الرحمن نسيم حسين زعاقيق (14عاما) ونقلتهم إلى معسكر عصيون شمال الخليل.

بينما تم اعتقال شاب من مخيم الامعري برام الله، إضافة إلى أسيرين محررين وشاب من بلدة سنجل.

وفي بيت لحم جنوب الضفة، اعتقل جنود الاحتلال أربعة فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي القدس، اعتقل جيش الاحتلال شابين وأسيرا محررا أمضى ما يزيد على 13 عامًا في سجون الاحتلال، كما تم اعتقال شاب من مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، وآخر بعد اقتحام منزله بقرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية الشمالية الغربية.