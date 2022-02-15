سفير سوفيتى: أوكرانيا ستقدم الكثير من التنازلات لتفادى الغزو الروسى

قال سفير الجمهورية السوفيتية السابقة في المملكة المتحدة إن أوكرانيا مستعدة لتقديم "العديد من التنازلات" على أمل تجنب غزو روسي.

وأوضح فاديم بريستايكو تصريحات سابقة بشأن احتمال إسقاط محاولة لعضوية الناتو ، قائلا إن كييف لن تعيد النظر في محاولتها الانضمام إلى التحالف العسكري عبر الأطلسي. وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا ستعيد النظر في طموحاتها للانضمام إلى الناتو أم لا ، قال لبي بي سي: "لا ، هذه ليست القضية وأنا سعيد جدًا لأن لدي هذه الفرصة لتوضيح موقفي".

وفي نفس السياق، أكد وزير القوات المسلحة البريطاني إن الصواريخ والقنابل يمكن إطلاقها على مدن أوكرانية في غضون دقائق من إعطاء الرئيس فلاديمير بوتين الأمر.

من جانبه، يكثف رئيس الوزراء بوريس جونسون الجهود الدبلوماسية استجابة للأزمة ومن المتوقع أن يسافر إلى أوروبا هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع القادة ، مع تصاعد المخاوف بشأن احتمال غزو وشيك.

وقال جونسون في رسالة إلى الحلفاء الأوروبيين ، إن العالم بحاجة إلى إظهار التكلفة السياسية والاقتصادية لغزو روسيا، بما في ذلك عن طريق إنهاء الاعتماد على غازها.

كما دعا إلى مزيد من الحوار وحث روسيا على تجنب غزو "كارثي".

وأعلنت روسيا اليوم أن بعض قواتها في المناطق الحدودية لأوكرانيا ستعود إلى قواعدها بعد الانتهاء من التدريبات العسكرية.

جاء الانسحاب الجزئي في الوقت الذي يستعد فيه المستشار الألماني أولاف شولتس لإجراء محادثات في الكرملين اليوم فيما يصفه دبلوماسيون بأنه فرصة جيدة لمنع الحرب.

وعلي صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أن غداً الأربعاء - هو اليوم الذي يُعتقد أنه التاريخ المحتمل لبدء الغزو.

وفى وقت سابق، أعلنت موسكو أن هناك فرصا لحل الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية، في ظل تحذيرات غربية من اندلاع حرب وشيكة وتأكيدات مصادر أمريكية أن التحضيرات الروسية دخلت مراحلها النهائية لشن عمل عسكري ضد أوكرانيا.