وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول لإقامة مركز تأهيل متكامل لذوي الإعاقة

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فعالية توقيع بروتوكول التعاون مع الجمعية الشرعية بشأن إقامة مركز تأهيل متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة القليوبية.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل توفير حياة كريمة لذوي الإعاقة، وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله.