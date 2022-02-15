تعرف على قرارات النيابة في وفاة 3 أطفال بحريق شقتهم بالإسماعيلية

أمرت النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شقة سكنية في منطقة الحي الثاني، لفحص الخسائر والتلفيات، وكشف أسباب الحريق، والاستعلام عن الحالة الصحية للوالدين، وتشريح جثث الأطفال الثلاثة، وإعداد تقرير حول وفاتهم، كما قررت جهات التحقيق تتبع مصدر شراء الدفاية الكهربائية المتسببة في اندلاع الحريق لبيان السبب هل إهمال العنصر البشري سكان الشقة المنكوبة أم عيوب صناعة وغش تجاري في الجهاز الكهربائي -الدفاية-.

كان لقي 3 أطفال مصرعهم، فيما أصيب الأب والأم بحالة اختناق جراء اندلاع حريق اليوم الثلاثاء في مسكنهم بشارع العشريني، التابع لحي ثانِ بالإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن وفاة كلًا من: نوع جاسر السيد 3 سنوات مقيم بحي السلام بالإسماعيلية، فهد جاسر السيد 4 سنوات مقيم بحي السلام بالاسماعيلية، آثار جاسر السيد 6 أشهر، وإصابة حنان محمد مصطفى 28 عاماً مقيمة بحي السلام، محمود جمال على 35 عاماً.

وتلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، بلاغاً يفيد اندلاع حريق في شقة سكنية بشارع العشريني بحي ثانِ بالإسماعيلية.



