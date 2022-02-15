ألمانيا تسجل تراجعًا جديدًا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الثلاثاء، تراجعًا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي.



وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليًا 1437.5، مقابل 1459.8 أمس الإثنين.

وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 1.441، وقبل شهر 1.497، وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 159 ألفًا و217 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 169 ألفًا و571 حالة يوم الثلاثاء الماضي.



وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 243 حالة، مقابل 177 حالة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 12 مليونًا و580 ألفًا و343 حالة.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرًا لأن كثيرًا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 8 ملايين و989 ألفًا و100 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 120 ألفًا و220 شخصًا.

وكشف استطلاع حديث للرأي انقسامًا بين الألمان فيما يتعلق بتخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا الحالية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن حوالي 50% من الألمان يدعون إلى إلغاء كامل، أو جزئي، لقيود مكافحة كورونا.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، طالب 21% من الألمان بإلغاء كامل للقيود، بينما طالب 27% بتخفيفها.

وفي المقابل، طالب 32% من الذين شملهم الاستطلاع الإبقاء على القيود، بينما طالب 13% آخرون بتشديدها.

ويعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس إجراء محادثات مع رؤساء حكومات الولايات غدًا الأربعاء لبحث المزيد من الخطوات لمواجهة أزمة كورونا، ومن المحتمل تخفيف القيود مع بداية الربيع في مارس المقبل.