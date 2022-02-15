«مصر الجديدة للإسكان» تتحول للأرباح في النصف الأول مع نمو الإيرادات

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تحولها من الخسائر إلى الأرباح، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 16.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 84.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الفترة إلى 233.91 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 88.65 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت مصر الجديدة سجلت صافي خسائر بلغ 75.19 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 41.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على العرض المقدم من شركة ماونتن فيو للشراكة في تطوير أرض مشروع هليوبارك (1596 فداناً).

وقالت الشركة، إن العرض المقدم يشمل دفعة مقدمة 1.4 مليار جنيه (50% فور التوقيع و50% خلال 18 شهراً).

وأضافت أن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 397 مليار جنيه، وتبلغ حصة مصر الجديدة منها 119 مليار جنيه، بنسبة مشاركة لصالحها تبلغ 30%، بحد أدنى مضمون للشركة 80 مليار جنيه.

ونوهت مصر الجديدة، بأن مدة تطوير المشروع 15 عاماً، وتبلغ مدة تحصيل عوائد المشروع من 23 إلى 25 عاماً.

ووافق مجلس إدارة الشركة أيضاً على طرح منطقة حديقة الطفل (الشولاند سابقاً) داخل متنزه مصر الجديدة السياحي (الميريلاند سابقاً) للإيجار.

وحققت أرباحاً بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.