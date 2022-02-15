كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة التطعيم ضد «كورونا» في الدول النامية بقارة آسيا

قال النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونج-مون، إن بلاده تعهدت بالسعي لزيادة نسب التطعيم في الدول النامية في آسيا.

ولفت مون -خلال اجتماع العمل العالمي الافتراضي حول كوفيد-19، اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إلى أهمية تقديم "حزمة دعم" تشمل إمدادات اللقاح والتخزين والخدمات اللوجستية بالنظر إلى أن الدول النامية تواجه صعوبات في عملية التطعيم بسبب البنية التحتية السيئة للرعاية الصحية فيها.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تخطط للعمل مع منظمة الصحة العالمية لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على إدارة الإمدادات الطبية والتلقيح.

وحضر الاجتماع وزراء الخارجية والممثلون من 16 دولة بما فيها كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها لمناقشة خطط عمل محددة لتحقيق هدف تلقيح 70% من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022.