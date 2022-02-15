رسالة من «طالبان» إلى الولايات المتحدة بشأن الأصول الأفغانية المجمدة

حثت حكومة حركة طالبان الولايات المتحدة، على إعادة النظر في قرارها بشأن أصول مجمدة للبنك المركزي الأفغاني، وطالبتها بعدم القيام بمزيد من "الأعمال الاستفزازية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرا أمرا تنفيذيا يمهد الطريق أمام تقسيم سبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة بين تعويضات محتملة لضحايا هجمات 11 سبتمبر وبين مساعدات إنسانية للبلاد.

وقالت طالبان، التي تسيطر على مقاليد السلطة في أفغانستان، في بيان أصدرته الليلة الماضية :"إذا لم تعْدل الولايات المتحدة عن موقفها، وواصلت أعمالها الاستفزازية، فستضطر أيضا إلى إعادة النظر في سياستها" تجاه أمريكا.

وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية بالإفراج عن الأصول المجمدة، دون شروط. وأثار قرار بايدن حالة من الغضب بين المواطنين الأفغان، ووصفه الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي بأنه "عمل وحشي".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص تظاهروا في كابول اليوم الثلاثاء احتجاجا على قرار بايدن.

ويقول سياسيون وأكاديميون أفغان إنه ليس من المقبول استخدام الأموال المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث لم يتورط أي أفغاني فيها، كما ليس من المقبول ضخ أموال البلاد الخاصة في صورة مساعدات.

كما يؤكدون أهمية عدم المساس بالأموال، من أجل ضمان استقرار العملة الأفغانية والنظام المالي للبلاد ككل.

وتقدر الأصول المجمدة لأفغانستان حاليا بنحو تسعة مليارات دولار، سبعة مليارات منها في الولايات المتحدة، والباقي، على الأغلب في ألمانيا والإمارات وسويسرا.

ومن جانبها، دعت روسيا حكومة طالبان إلى تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في أفغانستان، بحسب ما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء.

وقالت زاخاروفا - في إفادة صحفية - "ندعو أفغانستان إلى عدم فقدان التركيز فيما يتعلق بقضية التهديد الإرهابي وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أن روسيا تشارك المجتمع الدولي مخاوفه بشأن مخاطر انتشار الجماعات الإرهابية في أفغانستان وامتداد تأثيرها إلى خارج البلاد، مشيرة إلى أن حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان أظهرت في السابق تصميمها على مواجهة تنظيم داعش وخلايا إرهابية أخرى.