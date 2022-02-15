الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رسالة من «طالبان» إلى الولايات المتحدة بشأن الأصول الأفغانية المجمدة

طالبان
طالبان

حثت حكومة حركة طالبان الولايات المتحدة، على إعادة النظر في قرارها بشأن أصول مجمدة للبنك المركزي الأفغاني، وطالبتها بعدم القيام بمزيد من "الأعمال الاستفزازية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرا أمرا تنفيذيا يمهد الطريق أمام تقسيم سبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة بين تعويضات محتملة لضحايا هجمات 11 سبتمبر وبين مساعدات إنسانية للبلاد.
وقالت طالبان، التي تسيطر على مقاليد السلطة في أفغانستان، في بيان أصدرته الليلة الماضية :"إذا لم تعْدل الولايات المتحدة عن موقفها، وواصلت أعمالها الاستفزازية، فستضطر أيضا إلى إعادة النظر في سياستها" تجاه أمريكا.
وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية بالإفراج عن الأصول المجمدة، دون شروط. وأثار قرار بايدن حالة من الغضب بين المواطنين الأفغان، ووصفه الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي بأنه "عمل وحشي".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص تظاهروا في كابول اليوم الثلاثاء احتجاجا على قرار بايدن.
ويقول سياسيون وأكاديميون أفغان إنه ليس من المقبول استخدام الأموال المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث لم يتورط أي أفغاني فيها، كما ليس من المقبول ضخ أموال البلاد الخاصة في صورة مساعدات.
كما يؤكدون أهمية عدم المساس بالأموال، من أجل ضمان استقرار العملة الأفغانية والنظام المالي للبلاد ككل.
وتقدر الأصول المجمدة لأفغانستان حاليا بنحو تسعة مليارات دولار، سبعة مليارات منها في الولايات المتحدة، والباقي، على الأغلب في ألمانيا والإمارات وسويسرا.

ومن جانبها، دعت روسيا حكومة طالبان إلى تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في أفغانستان، بحسب ما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء.
وقالت زاخاروفا - في إفادة صحفية - "ندعو أفغانستان إلى عدم فقدان التركيز فيما يتعلق بقضية التهديد الإرهابي وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية.
وأضافت أن روسيا تشارك المجتمع الدولي مخاوفه بشأن مخاطر انتشار الجماعات الإرهابية في أفغانستان وامتداد تأثيرها إلى خارج البلاد، مشيرة إلى أن حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان أظهرت في السابق تصميمها على مواجهة تنظيم داعش وخلايا إرهابية أخرى.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

«الصحة» تعلن آلية الحصول على الجرعة التنشيطية بـ«SMS»

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-2-2022

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

انطلاق فعاليات المنتدى الأول للاستثمار والتجارة «استثمر» اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى