اليابان ترتب محادثات مع رئيس أوكرانيا وسط قلق من الغزو الروسي

قالت مصادر حكومية يابانية إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يرتب لمحادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وسط قلق متزايد من الغزو الروسي المحتمل للدولة الواقعة في شرق أوروبا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المتوقع أن يناقش كيشيدا إجراءات لتخفيف التوترات مع روسيا وحماية المواطنين اليابانيين في أوكرانيا.

وتسعى اليابان جاهدة لإجلاء رعاياها ومعالجة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة الناجمة عن التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان كيشيدا قد قال أمس إن الحكومة اليابانية تنسق تفاصيل العقوبات المحتملة على روسيا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم في مؤتمر صحفي دوري إن العقوبات خيار محتمل، مضيفا: "إذا حدث غزو روسي، فسنرد بشكل مناسب على الوضع الفعلي من خلال التنسيق مع المجتمع الدولي بما في ذلك فرض العقوبات".

وشدد هاياشي مع ذلك، على أهمية مواصلة السعي إلى "حل الأزمة من خلال المفاوضات الدبلوماسية" ورفض الخوض في تفاصيل بشأن العقوبات المحتملة.

وتأتي تصريحاته بعد يوم من إعلان وزراء مالية مجموعة الدول السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن استعدادهم "لفرض جماعي لعقوبات اقتصادية ومالية سيكون لها عواقب وخيمة وفورية على الاقتصاد الروسي".

وأفاد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي في مؤتمر صحفي منفصل بأنه من "المهم بالنسبة لنا هو العمل مع مجموعة السبع والمنظمات الدولية للرد".

ووسط مخاوف متزايدة من احتمال قطع إمدادات الطاقة من روسيا بسبب العقوبات المفروضة في حالة الغزو، قال وزير الصناعة كويشي هاجيودا في مؤتمر صحفي آخر إنه "يراقب الوضع بعناية بقلق بالغ".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية: "سنبذل قصارى جهدنا لتأمين سلامة مواطنينا في ضوء تطورات الوضع".

وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع نوبو كيشي إن السفن البحرية الروسية تزيد أنشطتها في بحر اليابان والمياه بالقرب من اليابان، مما يدل على ما يبدو على قدراتها وسط الحشد العسكري حول أوكرانيا.