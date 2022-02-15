أوكرانيا توجّه «الإنذار النهائي» إلى بوتين برسالة ألمانية

طالب السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، المستشار الألماني أولاف شولتس بظهور صارم خلال زيارته لموسكو اليوم الثلاثاء.

وقال "ميلنيك" في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم: "فقط إنذار نهائي مقتضب وواضح إلى بوتين، مع تحديد موعد نهائي لإصدار أوامر لجحافله المدججة بالسلاح حتى الأسنان في موعد أقصاه 16 فبراير يمكن أن ينقذ السلام العالمي، إذا تجاهل رئيس الكرملين هذا التحذير الأخير، فسيتعين فرض عقوبات وقائية مؤلمة للغاية ضد روسيا على نحو تدريجي في اليوم التالي".

ويجتمع شولتس اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمرة الأولى، لإجراء محادثات مباشرة ومطولة.

وكان شولتس أعلن بالفعل خلال زيارته إلى كييف أمس الإثنين، أنه يريد إقناع بوتين بوقف تصعيد الأزمة، مضيفًا أن انتشار عشرات الآلاف من الجنود الروس على طول الحدود الأوكرانية "أمر غير مفهوم".

وفي الوقت نفسه، حذر شولتس روسيا مجددًا من الهجوم على أوكرانيا، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعدا ردود فعل حال حدوث ذلك.



وقال "ميلنيك" إن الإجراءات العقابية الاقتصادية يجب أن تشمل حظرًا شاملًا على واردات النفط والغاز ومنتجات الفحم ومواد خام استراتيجية أخرى، إلى جانب تجميد أصول الدولة الروسية في الخارج- بما في ذلك الحسابات المصرفية- وحظرًا كاملًا على الاستثمارات في روسيا وعقوبات شخصية واسعة النطاق ضد القادة الروس وكبار رجال الأعمال.



وأضاف المستشار: "يجب وضع جميع البطاقات في النهاية على الطاولة، كما لا ينبغي تأكيد التوقف النهائي لمشروع "نورد ستريم 2" علنًا فحسب، بل يجب أيضًا إقراره سياسيًا على نحو فعلي وللأبد وتطبيق الوقف قانونيًا".



وقال السفير إن الـ150 مليون يورو الإضافية من ضمانات القروض الألمانية "خطوة جيدة إلى الأمام"، لكنها غير كافية.

وكان شولتس تعهد للرئيس الأوكراني أمس بتسريع وتيرة تقديم 150 مليون يورو من قرض، تم تقديم جزء منه بالفعل، بالإضافة إلى قرض جديد بقيمة 150 مليون يورو أيضًا.