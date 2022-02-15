الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة أممية: عودة سكان الحسكة بسوريا لمنازلهم بعد انتهاء القتال في جويران

جريدة الدستور

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن نحو 90% من الأفراد الـ 45 ألفا الذين نزحوا خلال الأعمال العدائية الأخيرة في الحسكة شمال شرق سوريا، قد عادوا إلى منازلهم بعد انتهاء القتال هناك.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار (الأوتشا) إلى أنه اعتبارا من 9 فبراير الجاري عاد نحو 42 ألف شخص إلى منازلهم وتحديدا في حيّي جويران والزهور، جنوبي المحافظة.

وبحسب الوكالة الأممية، لا تزال 20 أسرة (100 شخص) موجودة في أحد المراكز الجماعية، فيما تظل 400 أسرة أخرى نازحة لدى مجتمعات مضيفة، لأنها غير قادرة على العودة بسبب الضرر الذي لحق بالمنازل ونقص الخدمات العامة والمواد الغذائية في مناطقها، والقيود على الحركة بسبب العمليات الأمنية المستمرة، حيث تم الإبلاغ عن أضرار كبيرة لحقت في البنية التحتية والخدمات العامة والخاصة، وتواصل السلطات إجراء تقييمات في الأحياء المتضررة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن مقتل أكثر من 350 عنصرا في تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا محتجزين في سجن الحسكة بسوريا أثناء محاولة الهروب منه.

ونقلت الخلية في بيانها : تابعت قيادة العمليات المشتركة مجريات محاولة هروب المحتجزين من الإرهابيين في سجن الحسكة في الجمهورية العربية السورية أخيرا، وشرعت القطعات الأمنية فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود العراقية بشكل كامل بالتعاون والتنسيق مع مستشاري التحالف الدولي. وبعد تدقيق المعلومات تبين أن هذه العملية كانت محاولة لإطلاق سراح 4400 عنصر من الإرهابيين المحتجزين في سجن الحسكة، حيث تم قتل أو إلقاء القبض على المسؤولين عن التخطيط للهجوم وتنفيذه".

وتابعت: "تؤكد قيادة العمليات المشتركة من خلال المعلومات المتوفرة والدقيقة التي جمعت مع مستشاري التحالف الدولي بأن ما يقرب من 3900 من هؤلاء الإرهابيين محتجزون بشكل آمن في سجن جديد، وقد تم تأمين تواجد ما يقرب من 100 عنصر من الإرهابيين في المستشفيات".

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