الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منهج مادة الدراسات الاجتماعية الترم الثاني لرابعة ابتدائي (صورة)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

اعتمد مكتب تنمية مادة الدراسات الإجتماعية، توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي لمادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني 2021/2022م.

وجاء توزيع المنهج كالتالي:

الوحدتين الأولى والثانية فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير وشهر مارس

وباقي الوحدة الثانية والوحدة الثالثة في شهر أبريل 

فيما تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، بعد انتهاء عطلة إجازة نصف العام الدراسي الجاري ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م ، والمقرر لها 19 فبراير الجارى.

ووجهت المديريات بتحقيق الانضباط بالمدارس وتطبيق الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب داخل المدرسة وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه.

وشددت المديريات على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، كالتالي:

١. الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين وأبنائنا الطلاب داخل المدرسة وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه

٢.مهام الأمن:

الأمن تكون مهمة فرد الأمن استقبال الزوار وتوجيههم وعدم السماح لهم بالدخول الي فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأقنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المختص حسب الزيارة.

٣.عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والاطلاع على هويته وسبب الزيارة وعدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة الا پخروج المشرف وتسليم الدفتر إلى مشرف وتسليمه لإدارة المدرسة.

٤.غلق البوابة بعد انتهاء الطابور وعدم السماح بدخول الباعة الجائلين أو مناديب الدعاية أثناء اليوم الدراسی.

عدم مغادرة عامل البوابة إلا بعد تسليم النوبتجية إلى النوبتجي المختص.

٥.تقوم المدرسة بتحديد أيام و ساعات استقبال أولياء الأمور في الحالات العادية ما عدا حالات الطوارئ.

٦.يتم توزيع الإشراف اليومي من قبل ادارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة وتوضع لوحة بالاشراف في مكان ظاهر بالمدرسة.

٧.يقوم المعلم المشرف على المادة بمتابعة استعداد المعلمین للفصل الدراسي الثاني ودفتر التحضير وتجهیزها بالشكل المناسب وتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة.

٨. يتم توزيع جدول الحصص الأسبوعى على المعلمين قبل بداية الفصل الدراسى الثانی بفترة كافية ويقوم الزملاء بالتوقيع بالعلم.

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إجازة نصف العام التربية والتعليم المناسب التعليم الفنى نصف العام الباعة الجائلين دورات المياه مديريات التربية والتعليم استئناف الدراسة تحقيق الانضباط الدراسات الاجتماعية منهج مادة الدراسات شهر مارس مادة الدراسات الاجتماعية الرابع الأبتدائي الانضباط

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وائل لطفي

الفن المصرى

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