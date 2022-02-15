تداول 933 طن بضائع و245 شاحنة و5 سيارات بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 933 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة و5 سيارة ملاكي.

حيث شملت حركة الصادرات تداول 697 طن بضائع عامة ومتنوعة 196 شاحنة و 4 ملاكي.



وبحسب ما جاء فى بيان موانيء البحر الأحمر، شملت حركة الواردات تداول 236 طن بضائع عامة ومتنوعة 49 شاحنة و1 ملاكي ومتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

ووفقا لما جاء في بيان موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا السفينة SIBAL فارغة قادمة من جدة لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 75 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 90 شاحنة و2 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة بريدج والسفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة ايلة حيث تم استقبال 49 شاحنة بحمولة 236 طن بضائع عامة و 1 ملاكي، وتصدير 31 شاحنة بحمولة 697 طن بضائع عامة.

وكانت قد شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 32865 طن بضائع عامة ومتنوعة و322 شاحنة و17 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 561 طن بضائع عامة ومتنوعة 124 شاحنة و2 ملاكي وتصدير 31800 طن فوسفات.

وشملت حركة الواردات تداول 504 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 198 شاحنة و15 ملاكي، ومتواجد 12 سفن على أرصفة الموانئ.

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 74 شاحنة و13 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة، وتم مغادرة السفينة أمل بحمولة 99 و2 ملاكي والسفينة CMIPOL CHANGAN بحمولة 31800 طن فوسفات تصدير إلى ماليزيا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال 50 شاحنة بحمولة 504 أطنان بضائع عامة و2 ملاكي. وتصدير 25 شاحنة بحمولة 561 طن بضائع عامة.