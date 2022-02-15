في ذكرى ميلاده.. مرسي جميل عزيز استوحي «توب الفرح» من نداء بائع جائل

استوحي كلمات أغنيته "توب الفرح يا توب"، من نداء بائع خضراوات متجول وهو ينادي علي بضائعه "توم الخزين يا توم"، كما أن "سيرة الحب" أغنية كتبها شاعر الألف أغنية، مرسي جميل عزيز، والذي تحل اليوم الذكرى الأولى بعد المائة علي ميلاده، والذي ولد في مثل هذا اليوم من العام 1921، ووضع الموسيقار بليغ حمدي أغنية "سيرة الحب"، و يروي قصة الأغنية وكيف كتبها وظهرت إلى الوجود عام 1964.

يقول مرسي جميل عزيز في تسجيل صوتي له، "لقائي بأم كلثوم كان عجيبا، حيث أرسلت لي عندما بدأت تظهر لي بعض الأغنيات، وقتها كنت عرفت أن صديقي الملحن أحمد صدقي كان قد قابل أم كلثوم واختلفا وتركها صدقي نظرا اعتزازه بكرامته، وعندما أرسلت أم كلثوم لي كنت متخوفا من تجربتها مع أحمد صدقي، إلا أنني في النهاية بدأت التعاون معها، وبدأ محمد الموجي في تلحين مطلع الأغنية".

وأضاف تسلطت علي فكرة غريبة حينها وأعتبرها فكرة شريرة لأنها عطلتني عن التعاون مع أم كلثوم، مؤداها أن كل من حولي من شعراء أشتهر مع مطرب بعينه، يعني لولا أم كلثوم ما كان أحمد رامي، ولولا فريد الأطرش ما كان عرف كامل الشناوي، وغيرهم. بصت لقيت العكس معي تماما، فأنا أعمل مع المطربين الصغيرين ويكبروا مع أغنياتي، مثلا عبد الحليم حافظ أول ما طلع أول فيلم أنا اللي عملته له، وفايزة أحمد كنت أول من قدمها إلي "الشجاعي" في الإذاعة ولما جاءت إلي القاهرة كتبت لها أغنية "أنا قلبي ليك ميال" ومن هنا ذاعت شهرتها، وكذلك محرم فؤاد كانت أول أغانيه “رمش عينه، والحلوة داير شباكها” من تأليفي وهلما جرا، وقلت لنفسي أنا متحقق مع هؤلاء المطربين فلماذا أم كلثوم وعبد الوهاب، فأنا بوصل ناس أو بأوصل مع ناس ومفيش داعي أجاد في الآخر يتقال عني أني أتعرفت عشان ألفت لأم كلثوم أو عبد الوهاب، فرحت هربان وقلت خليني بكرامت".

و تابع، أخيرا أم كلثوم وكلمتني وقالت لي عاوزة أقعد معاك مش مسألة أغاني وتأليف، وعندما قابلتها قلت لها أنني باعتز بكذا وكذا، فقالت لي: جايز الكلام ده كان صحيح من عشر سنين لكن أنت الآن اسمك كبير ومعروف يعني لا هاقدر أطلعه ولا أنزله، وبالفعل اقتنعت بوجهة نظرها وكلامها، وقدمت لها ثلاث مقاطع شعرية مختلفة وقلت لها أن تختار ما تريد غنائه، فقالت أن الأغنيات الثلاثة حلوين وستغنيهم جميعا، ولعلمي عنها بأنها تحب المجاملة قلت لها أن تختار بأي أغنية نبدأ، فقالت لي اختار أنت ما يعجبك وبالفعل بدأت العمل علي أغنية "سيرة الحب"، علي أن يلحنها محمد الموجي، وفجأة الدنيا اتلخبطت بينها وبين المويد ولقيت بليغ حمدي هو اللي بيلحن الأغنية.

ــ "ولد الهدي" جسر عبور عبد الحليم حافظ إلي مرسي جميل عزيز



وفي لقاء تليفزيوني معه، قال مرسي جميل عزيز عن الأسباب التي دفعته للكتابة لعبد الحليم حافظ: ذات مرة حادثت محمد الموجي وقلت له عاوزين نسهر، وجاء بشلة سميعة من الكبار وفوجئنا بعبد الحليم حافظ يغني "ولد الهدي" بتاعة أم كلثوم، وأول ما بدأ عبد الحليم يغني يصحبة عود الموجي، الموجودين نظروا لبعضهم البعض وضحكوا، أم كلثوم عظيمة طبعا محدش يقدر يحصلها" لكن الغريبة أننا سمعنا لحن "ولد الهدي" سليم مائة بالمائة إنما بدون أم كلثوم شيئ آخر.

وكلما توغل عبد الحليم في الغناء كان الحاضرين قد أصيبوا بحالة ذهول وخصوصا أنا، ولم أنم ليلتها، وهاتفت الموجي وقلت له: إيه يا محمد ده مش معقول، فقال لي تكتب له، فأجبته: ده أنا أتمني، وبالفعل في هذه الليلة بدأت كتابة أغنية وبدأ الموجي في تلحينها وهي أغنية "مالك ومالي يا ابو قلب خالي".

