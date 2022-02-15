بالتفصيل.. خطوات الحجز في مشاريع الإسكان الاجتماعي

تصدر اسم “كراسة شروط دار مصر 2022” تريند محرك البحث العالمي جوجل، ليصبح الترند الأول في مصر بعد إعلان وزارة الإسكان إمكانية بدء التسجيل، وتوافر كراسات الشروط لحجز الوحدات السكنية للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط.

وقد تم إتاحة وإمكانية الحجز صباح اليوم 15 فبراير 2022 على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرات البنك المركزي المتنوعة للتمويل العقاري، بفائدة 3 % متناقصة و8% متناقصة.

في 3 مشروعات قومية سكنية وهي “سكن مصر”، و“دار مصر”، و“جنة” ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.

يقدم الدستور في التقرير التالي خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية في الـ 3 مشاريع الجديدة:

التسجيل:

يجب تسجيل حساب خاص بصاحب الطلب، ورفع المستندات المطلوبة للحجز على البوابة الإلكترونية خلال الفترة من اليوم 15 فبراير 2022 حتى يوم 8 مارس 2022.

الاطلاع على كراسة الشروط:

الاطلاع بعد ذلك على كراسة الشروط وطباعتها، والاطلاع على كافة الشروط والإجراءات، وتفاصيل بيانات الوحدات المطروحة.

تسديد قيمة إيصال رمزية

في حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب– بتسديد إيصال جدية الحجز والموقع على استمارة حجز الوحدة السكنية، بإنشاء حساب خاص بالضغط على تسجيل مستخدم جديد من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته.

رسالة قصيرة

سوف تصل بعد ذلك لمقدم الطلب رسالة بها كود يجب إدخاله لتأكيد البيانات ورقم التليفون المسجل به الطلب ولاستكماله.

استكمال البيانات

يتم ملئ البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب ويجب أن تكون متطابقة للبيانات المحررة باستمارة الحجز.

إرفاق ملف PDF

يقوم مقدم الطلب بعد ذلك بارفاق المستندات المطلوبة جميعها في ملف واحد وتحميله بالـ PDF.

سداد المصروفات

يتم سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم لجدية الحجز الخاص بالمشروع، بحيث يتم السداد على نفس الرقم القومي المسجل به الحساب، خلال نفس الفترة المتاحة.

تحديد كود الوحدة السكنية

يتم الاطلاع على تفاصيل بيانات الوحدات المطروحة وأكوادها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط، وتحديد كود الوحدة السكنية بالمدينة المطلوب حجزها.

حجز الوحدة

يقوم صاحب الطلب بالدخول على حسابه الخاص، ثم الضغط على “طلباتي”، ثم يقوم بالضغط على “حجز الوحدة” بحيث يظهر المشروع المتقدم عليه.

سداد مصروفات التسجيل واختيار المشروع

يقوم صاحب الطلب باختيار المشروع والمدينة وكود حجز الوحدة السكنية التي يرغب فى التقدم إليها، بشرط سداد مصروفات التسجيل، ومبلغ مقدم جدية الحجز خلال الفترة المشار إليها، علما بأن حجز الوحدة يتم عن طريق اختيار كود الوحدة من قائمة منسدلة ثم الضغط على كلمة “اختيار”.

تقديم أصول المستندات

تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.