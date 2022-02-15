انطلاق فعاليات المنتدى الأول للاستثمار والتجارة «استثمر» اليوم

يعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وسيعلن الوزير ذلك خلال إطلاق الوزارة ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"، كما سيتم استعراض ما يجري فى المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية بغرض زيادة مخزون السلع الأساسية، كذلك سيتم استعراض الآليات الجديدة لمنظومة التجارة الإلكترونية.

ويشارك عدد من الوزراء المحافظين متحدثين عن أهم الفرص الاستثمارية لديهم.

وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أنه سيتم بدء التداول في البورصة السلعية المصرية بالتزامن مع موسم القمح المقبل.

وأشار في تصريحات له إلى أنه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بالعضوية، كما تم خلال الشهر الماضي الانتهاء من المنصة الإلكترونية (التي تم تنفيذها من قبل شركة تكنولوجيا التابعة لبورصة الأوراق المالية)، وإجراء تجارب حثيثة ومنضبطة على سلعة القمح، وهناك شركات تصنيف أصبحت وسيطة بالبورصة.

وفيما يتعلق بطرح الفرص الاستثمارية أوضح عشماوي، أنه تم في بداية العام الجاري طرح 9 فرص استثمارية جديدة بمساحات مختلفة، بحجم استثمارات متوقعة يصل إلى 50 مليار جنيه في محافظات: «البحر الأحمر- الغردقة- جنوب سيناء- الوادي الجديد- بني سويف- الإسماعيلية- الدقهلية- السويس- كفرالشيخ» تقدم لها نحو 18 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال التجارة، والعقار، والتطوير العقاري، والنظم التجارية.

وأضاف أن موسم القمح السابق شهد إدخالا وتدقيقا للبيانات بطريقة إلكترونية على مستوى 450 نقطة لاستلام الأقماح، فيما سيشهد الموسم الحالي عمليات تسوية مالية من خلال البورصة المصرية للسلع.