الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أوصت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها بتجنب السفر إلى كوريا الجنوبية؛ لزيادة عدد المصابين بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا المستجد.


وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي ،في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، أنه أوصى المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب تفشي كوفيد-19 فيها.


وصرح المركز الأمريكي في تنبيهات السفر بسبب كورونا -19 التي جددها في هذا اليوم، بأنه يرفع مستوى الخطورة من كوفيد-19 الى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى من خطورة كوفيد-19 في ست دول تشمل كوريا الجنوبية وبيلاروسيا وأذربيجان وجزر القمر وبولينيزيا الفرنسية وجزر سان بيير وميشلون الفرنسية، محذرا المواطنين بتجنب السفر إلى هذه الدول والمناطق.


ونصح المركز من يحتاجون إلى السفر إلى كوريا الجنوبية ضروريا، فعليهم أخذ لقاحات بالإضافة إلى جرعات معززة إذا توفرت لهم فرصة.

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم ، عن تسجيل 57 ألفًا و177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في آخر 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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