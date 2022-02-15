غدا.. مجلس الأمة الكويتي يصوّت على طلب طرح الثقة بوزير الخارجية

يعقد مجلس الأمة الكويتي غدا الأربعاء جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والتصويت عليه.

يأتي ذلك عقب إعلان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في الجلسة العادية يوم الثلاثاء الماضي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له بصفته من النائب الكويتي شعيب المويزري.

وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة الكويتي عن أعمال وزارته إذ نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء"، واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

وكان مجلس الوزراء الكويتي أشاد في البيان الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الإثنين بما قدمه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من ردود مقنعة فند فيها المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة ليؤكد دعمه وتضامنه معه.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن، خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية من النائب شعيب المويزري ضمن بند الاستجوابات، حيث تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي والدكتور صالح المطيري ومرزوق الخليفة والدكتور أحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.