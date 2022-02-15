الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 80 إصابة جديدة بكوفيد-19

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 80 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، انخفاضا من 84 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن “40 من الإصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 26 حالة قبل يوم”.
وسجلت الصين 44 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 39 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 107094 إصابة مؤكدة.
ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وذكرت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين السبت الماضي، إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد الجديد المضاد لكوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر، وذلك لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة ومعرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.

وأضافت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات حول أقراص باكسلوفيد وعرضها على السلطات المعنية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد- 19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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