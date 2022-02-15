برلين تحث روسيا على سحب قواتها من حدود أوكرانيا: نغتنم الفرص للتوصل لحل سلمي

طلبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء من موسكو “سحب قواتها” من حدود أوكرانيا معتبرة أن “الوضع قد يشهد تدهورا في أي لحظة” في وقت ينتظر وصول المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو.

وأوضحت بيربوك في بيان “الوضع خطر للغاية ويمكن أن يتدهور في أي لحظة. علينا أن نغتنم كل فرص الحوار للتوصل إلى حل سلمي” مضيفة “مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا ويعود لموسكو سحب قواتها”.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس يستعد لخوض محاولة جديدة لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا، في ضوء تحذير مسئولين أمريكيين من أن روسيا أصبحت قاب قوسين أو أدنى من شن هجوم على جارتها الغربية.

وذكرت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي- أن مساعي شولتس الجديدة تأتي بينما تواصل الدول الغربية سحب دبلوماسييها وعسكرييها من أوكرانيا وتقوم شركات الطيران العالمية بإلغاء الرحلات الجوية إلى البلاد، فيما تستعد بعض الدول الأوروبية لاستقبال طوفان من اللاجئين في حالة القيام بعمل عسكري.

ومن المنتظر أن يتوجه شولتس إلى كييف في وقت لاحق من اليوم، قبل وصوله إلى موسكو يوم غد الثلاثاء.

وقال مسئول حكومي كبير، في تصريحات خاصة لـ“الفاينانشيال تايمز”، إنه من المتوقع أن يحث الزعيم الألماني بوتين على تهدئة الموقف على الحدود الأوكرانية، وينقل أيضًا “مدى خطورة عواقب الهجوم” فيما يتعلق بالعقوبات المحتمل فرضها على روسيا، وللتأكيد على أنه "لا ينبغي الاستهانة بوحدة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة" في هذا الملف.

وقال مساعدو شولتس إنه لم يفقد الأمل في أن الدبلوماسية يمكن أن تُجنب ويلات الحرب، رغم التقليل من شأن التوقعات بحدوث انفراجة وأضاف المسئول، الذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه: “لا أفترض أننا سنخرج من هذا نوعاً ما بنتيجة ملموسة”، مع الإشارة إلى أن الهدف الكبير لشولتس هو “الحصول على فهم أفضل لأهداف روسيا، ومحاولة معرفة ما إذا كانت هناك أية طرق للعودة إلى الحوار المباشر”.