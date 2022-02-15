الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: لا نعتقد أن قرارا نهائيا اتُخذ بشأن غزو روسيا لأوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

 قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) جون كيربي، إنه ليس هناك اعتقاد لدى الوزارة أن قرارًا نهائيًا قد اتُخذ بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.
جاء هذا ردًا على ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في خطاب لشعبه عبر منصة "فيسبوك"- أن غدًا الأربعاء هو اليوم الذي ستقوم فيه روسيا بغزو أوكرانيا.
وأضاف "كيربي"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لن أخوض في الحديث عن تقييم استخباراتي، ولا عن تاريخ بعينه، ولا أعتقد أن هذا أمر جيد، لكنني سأقول إنه من الممكن تمامًًا أن يتحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدون إنذار".
يُذكر أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، بما زاد من دواعي القلق لدى الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أن روسيا تخطط لهجوم عسكري.

وفي سياق متصل، اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،في وقت سابق  على مواصلة اتباع الدبلوماسية والردع في مواجهة روسيا.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان نُشِر على موقعه الإلكتروني: "تحدث الرئيس جو بايدن اليوم مع الرئيس الأوكراني، واتفق الزعيمان على أهمية الاستمرار في اتباع الدبلوماسية والردع ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

وجدد بايدن -بحسب البيان- تأكيده على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم مع حلفائها على أي "عدوان روسي" ضد أوكرانيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، واعتبرت روسيا أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

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