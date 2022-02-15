أمطار على السواحل وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة مقبلة.

وقالت الهيئة إنه بعد وصول هبات الرياح الشديدة لذروتها خاصة كان تركيزها الأعلى عند بعض السواحل ومحافظات القاهرة الكبر وجنوب الدلتا ومدن القناة وخليج السويس، ستبدأ تدريجيًا في الهدوء مع الساعات الحالية وحتى فترات المساء وإن بقيت حتى فترات الليل بنشاط أقل على بعض السواحل.

وتم رصد تكاثر السحب الممطرة بشكل عشوائي على محافظات الدلتا وبعض مناطق القاهرة الكبرى وأجزاء من سواحل المتوسط منها الإسكندرية تعمل على هطول الأمطار بشكل متفاوت ومتقطع على هيئة أفواج، والأمطار تكون عشوائية ومتفرقة وغير محددة مكان بعينه مما تجعل أماكن تشعر بالأمطار وأماكن تكون مشمسة إلى غائمة وبعد فترة قليلة تتبدل الأجواء بينهم أي يكون العكس صحيح.

وبفعل الأمطار التي هطلت عند مناطق صحراء مطروح "مصدر العواصف الترابية" فعملت على إخماد كميات كبيرة من الرمال والأتربة في طبقات الجو وذلك لا يمنع انها متواجدة في طبقات الجو من نهار أمس ١٤ فبراير لكن الأمطار حاشت النسبة الأكبر.

وبين أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ ٧٢ ساعة المقبلة كالتالي:

حالة الطقس يوم الثلاثاء ١٥ فبراير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 14 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 10 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 11 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

حالة الطقس يوم الاربعاء ١٦ فبراير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 5.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 9 والصغرى 3.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 10 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

حالة الطقس الخميس ١٧ فبراير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 14 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 8.