إصابات كورونا العالمية تتجاوز 410.16 مليون حالة

أصيب أكثر من 410.16 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و184689.



وحسب إحصاء لرويترز تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الولايات المتحدة 921965 77743912

الهند 509011 42665534

البرازيل 638362 27479963

فرنسا 134697 21529213

المملكة المتحدة 159570 18306859

روسيا 710863 14133509

تركيا 90362 12868328

ألمانيا 119899 12340129

إيطاليا 151015 12105675

إسبانيا 95995 10604200



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



37 - العراق 24704 2275571

45 ‬‬‬‬- الأردن 13477 1450810

50 - المغرب 15781 1155165

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.