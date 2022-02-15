الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس البرازيلى يستعد لزيارة روسيا رغم تحذيرات الغرب

جايير بولسونارو
جايير بولسونارو

يستعد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لزيارة موسكو رغم تحذيرات الغرب من "غزو روسيا الوشيك" لأوكرانيا، ليحبط بذلك من اقترحوا إلغاء الزيارة وفي مقدمتهم واشنطن وأعضاء في حكومته.

 

وجرى التحضير للزيارة قبل وقت طويل من اندلاع الأزمة الأوكرانية، وينصبّ تركيز بولسونارو على التجارة الثنائية، حيث تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للأسمدة التي تستخدم في الزراعة بأمريكا الجنوبية.

 

وذكرت وكالة "أوشيتد برس" أن بعض حلفاء الرئيس البرازيلي يخشون من أن يدلي بتصريحات تفاقم الأزمة، أو أن ينظر لزيارته على أنها دعم ضمني لغزو روسيا لجارتها.

 

وقال مسؤولان بارزان بوزارة الخارجية البرازيلية تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنهما تلقيا رسائل من مسؤولين أمريكيين تنص على أن توقيت الزيارة غير مناسب ويعبّر عن عدم اكتراث البرازيل لمخاطر الغزو.

 

وصرح وزيران على الأقل من حكومة بولسونارو سرا بأنهما يحاولان منذ الأسبوع الماضي إقناعه بإلغاء الزيارة، حيث قالا إنه كان معارضا لتأجيل الزيارة المقررة منذ ديسمبر في أعقاب دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وذكرا أيضا أن بولسونارو يرى أن الزيارة تنطوي على مكاسب محتملة لمحاولة إعادة انتخابه، لأنها يمكن أن تمنحه الفرصة لإظهار قربه من زملائه القادة المحافظين في الخارج.

 

وفي حديثه لأنصاره قال بولسونارو: "لدينا أعمال معهم /الروس/ وتجارة.. في قطاع كبير تعتمد أعمالنا الزراعية على أسمدتهم.. لدينا قضايا لمناقشتها في مجالي الدفاع والطاقة، والعديد من الأمور لمعالجتها.. البرازيل دولة ذات سيادة".

 

وبعد زيارته روسيا من المقرر أن يتوقف بولسونارو في هنغاريا وأن يلتقي رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

 

 وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية  تسجيل 54220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و314 وفاة جديدة بكوفيد-19.
 

وقالت بيانات الوزارة إنه بهذا تكون البرازيل قد سجلت في المجمل 638362 حالة وفاة و27 مليون و479963 إصابة منذ بدء الجائحة قبل عامين.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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