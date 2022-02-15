الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحزب الكردستانى بالعراق يعلن ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

ريبر أحمد
ريبر أحمد

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق، ترشيحه عضو الحزب "ريبر أحمد" لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد - في بيان أوردته و كالة الأنباء العراقية (و اع) - إن الحزب يرشح ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان حاليًا لمنصب رئيس جمهورية العراق، مضيفا أن "ذلك يأتي ‏بعد المستجدات السياسية و العوائق التي و ضعت أمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية ‏و من أجل استمرار الخطوات الدستورية في العملية السياسية العراقية.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قضت، أمس، بعدم ترشح المرشح السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق، موضحة أن قرار إلغاء ترشحه يأتي لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".

وعلى صعيد آخر، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق محمد الزيادي،عن تفاصيل المناقشات خلال اجتماع «الإطار التنسيقي»، لبحث مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

وأفادت وكالة «الفرات نيوز»  العراقية، بأن «الإطار التنسيقي» سيعقد اجتماعه في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي.

وقال «الزيادي» للوكالة العراقية، إن «الإطار التنسيقي» سوف يجتمع ، لمناقشة جملة من الأمور أبرزها تشكيل الكتلة النيابية الأكبر واستعداد «الإطار» لدخول مفاوضات سريعة، كما سوف يناقش الخرق القانوني لفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية و ما توصل إليه «الإطار» من مباحثات مع التيار الصدري.

و يُعقَد الاجتماع بعد قرار المحكمة الاتحادية أمس، باستبعاد المرشح القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني «هوشيار زيباري» عن السباق الرئاسي.

و كشف مصدر في الحزب، عن ترشيح القيادي فاضل ميراني، بدلًا من «زيباري» لمنصب رئيس الجمهورية.

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