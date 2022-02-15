استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 35 حالة وفاة، و41 ألفا و648 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 159 ألفا و605 أشخاص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 18 مليون و 348 ألفا و29 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 281 حالة وفاة، و28 ألفا و630 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 151 ألفا و296 حالة، وإجمالي الإصابات 12 مليون و134 ألفا و451 إصابة.

كما سجّلت السلطات الصحية في ألمانيا 42 حالة وفاة، و76 ألفا و465 إصابة خلال اليوم المنصرم؛ ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 119 ألفا و977 حالة، والإصابات 12 مليون و421 ألفا و126 إصابة.

وأفاد معهد الصحة العامة الفرنسي بتسجيل وفاة 385 شخصا وإصابة 26 ألفا و475 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 135 ألفا و189 حالة، والإصابات إلى 21 مليونا و735 ألفا و302 إصابة.

وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 ألاف و 463 إصابة جديدة و35 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و25 ألفا و421 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و565 حالة وفاة.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 20 ألفا و361 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و194 ألفا و 453 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 78 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 24 ألفا و836 حالة، حسبما ذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2047 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 277 ألفا و864 حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 785 حالة بعد عدم تسجيل حالات وفاة على مدار أمس.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4028 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و458 ألفا و93 حالة والوفيات إلى 15 ألفا و577 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و574 ألفا و384 حالة والوفيات إلى 61 ألفا و676 حالة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 452 إصابة جديدة و46 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و18 ألفا و367 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 14 ألفا و537 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و605 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 838 ألفا و571 إصابة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و265 حالة وفاة.