الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باريس: جميع المقومات متوفرة لتشن روسيا «هجوما عنيفا» على أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن جميع المقومات متوفرة لشن روسيا "هجوما عنيفا" على أوكرانيا.

 

وقال في حديث لمحطة "فرانس 5": "هل تتوافر كل العناصر لهجوم قوي من جانب القوات الروسية على أوكرانيا؟ نعم، هذا صحيح، هذا ممكن وبشكل سريع".

 

وأكد أن "لا شيء يشير اليوم" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراره بذلك.

 

وصرح لودريان بأن هناك وضعا عسكريا لا يحتمل مع تصعيد متزايد، معتبرا أن "الحاجة الملحة بالنسبة للجميع هي وقف التصعيد".

 

ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات الغربية والأوكرانية لروسيا بأنها تحضر "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.

 

 وعلى صعيد آخر، حثت السفارة الفرنسية في أوكرانيا، الزوار الفرنسيين على تأجيل جميع رحلاتهم إلى أوكرانيا وليس فقط الرحلات غير الضرورية، معلنة أن القلق إزاء الوضع الأمني الحالي في البلاد مازال في مستوى مرتفع للغاية.


وفي رسالة نشرت اليوم، الأحد، على الموقع الإلكتروني للسفارة الفرنسية في كييف، أوصى السفير الفرنسي، إتيان دي بونسين، الفرنسيين المقيمين في أوكرانيا بعدم الاقتراب من الحدود بأي شكل من الأشكال، مشددا على أهمية تحديث بطاقات الهوية والوثائق الرسمية.


ودعا دي بونسين أيضا الرعايا الفرنسيين إلى تخزين الماء والطعام والملابس الدافئة والتأكد من امتلاء خزان الوقود الخاص بسياراتهم، وتخزين وقود إضافي لحالات الطوارئ.


وأشار دي بونسين إلى أنه في هذه المرحلة، مساء اليوم الأحد، لم نتخذ بعد قرار بإعلان توصية عامة للفرنسيين المتواجدين في أوكرانيا بمغادرة البلاد، موضحا أن السفارة الفرنسية ستظل مفتوحة لخدمة رعاياها، لكن المدرسة الفرنسية في كييف "آن دي كييف" ستبدأ زيارتها مبكرا، لتبدأ يوم الثلاثاء المقبل، من أجل السماح لأولئك الذين يرغبون في التوجه إلى العطلة مبكرا.

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الفن المصرى

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