الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بورسعيد للموسيقى العربية تحتفل بعيد الحب مع أهالى الجنوب (صور)

فرقة بورسعيد للموسيقى
فرقة بورسعيد للموسيقى العربية

احتفلت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، أمس الإثنين، مع جمهور المسرح المتنقل بقرية العاشر من رمضان جنوب بورسعيد بعيد الحب، وذلك وسط فرحة وسعادة من أهالي القرية. 

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وأقامت فرقة الموسيقي العربية ثانى حفلاتها ضمن فعاليات المسرح المتنقل، والذى تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل. 

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وقدمت الفرقة بقيادة المايسترو رجب الشاذلي و مدير الفرقة طارق متبولي، باقة متنوعة من أشهر الأغاني العاطفية و الرومانسية إحتفاءا بهذه المناسبة، منها  أكدب عليك غناء بسمة مجاهد، ومن حبي فيك يا جاري غناء آلاء مجدي، وعلى رمش عيونها  غناء محمد مخلص، وجانا الهوى جانا غناء محمد عاشور، و إن راح منك يا عين غناء شيماء السيد وصياد غناء محمد مهران. 


شهد الحفل حضور جماهيري كبير من أهالي القرية، وقال الشاعر السيد السمري مدير قصر ثقافة بورسعيد  أن قوافل المسرح المتنقل تغطى كافة فروع إقليم القناة وسيناء الثقافي تباعآ، وتهدف إلى الوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا للخدمة الثقافية،  وذلك لتعزيز قيم الولاء و الانتماء للوطن.

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وفي شأن آخر افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية المقامة على ملاعب المدينة الرياضية بمشاركة 500 طالب وطالبة يمثلون ‏‏24 مدرسة رياضية من 15 محافظة.

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جاء ذلك بحضور الاستاذ الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس النواب رئيس مجلس أمناء بورسعيد و الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم و الدكتورة منى يحيى مستشار مادة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم و عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد والدكتور على أبو سمرة مستشار المحافظ للشئون الرياضية و عماد علام مستشار المحافظ لشئون التعليم وقيادات التعليم.

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وأعطى محافظ بورسعيد الإذن ببدء البطولة التى ستستمر خلال ٣ أيام من خلال حفل فنى أقيم بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية متمنيا إقامة سعيدة لكل الفرق المشاركة والتوفيق والتنافس الشريف على البطولة.

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من جانبه رحب الدكتور أكرم حسن بوفود المحافظات ضيوف بورسعيد خلال مدة البطولة مؤكدا على أهمية الرياضة لبناء أجسام النشئ وأن العقل السليم فى الجسم السليم متمنيا التوفيق لكل الفرق المشاركة فى البطولة.

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وأكدت الدكتورة منى يحيى من خلال كلمتها على أن المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية تشهد طفرة ذهبية فى ظل عصر القيادة الرشيدة وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى موجه الشكر لكل القائمين على البطولة.

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وتنوعت فقرات حفل الإفتتاح الذى أدارته سماح الجوهرى مدير إدارة الإتصال السياسى بين طابور عرض الفرق المشاركة و فقرات إستعراضية للمدارس الرياضية ببورسعيد وعرض تقديمى يوضح إنجازات المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية.

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موسيقى جمهور مدير قصور المسرح الثقافة فعاليات سيناء العربية أغاني فلات محمد قرية جنوب

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الفن المصرى

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