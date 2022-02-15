الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: 57% من الأمريكيين يعتبرون السنة الأولى من ولاية بايدن فاشلة

بايدن
بايدن

كشف استطلاع جديد للرأي أن 57% من الأمريكيين يعتبرون أن السنة الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن كانت فاشلة، بينما يعتقد 47% منهم أنها كانت ناجحة.

وحسب الاستطلاع الذي نشره موقع The Hill فإن المستقلين واللاتينيين، وهما مجموعتان رئيسيتان من مجموعات التصويت المتأرجحة، انقلبوا ضد الإدارة، حيث اعتبرت أغلبيهم أن السنة الأولى لرئاسة بايدن فاشلة.

ويقول 39% من الأمريكيين إن بايدن والحزب الديمقراطي يركزون على قضايا إما أنهم لا يهتمون بها أو يهتمون بها قليلا 28%، وثلثهم فقط يقولون إن بايدن والديمقراطيين يركزون على القضايا التي يهتمون بها كثيرا.

وقال الموقع إن بايدن يحتاج إلى أن يظهر للناخبين أنه قادر على تحقيق النمو الاقتصادي وتأمين الوظائف، حيث لا يوافق 62% من الأمريكيين على الطريقة التي يتعامل بها مع الاقتصاد.

أما فيما يتعلق بأزمة الهجرة، فكشف استطلاع أجرته شركة Morning Consult أن 33% من الناخبين يوافقون على تعامل بايدن مع ملف الهجرة، بينما الغالبية 56% لا توافق.

وذكر الموقع أنه بدون تصحيح المسار، ستستمر تقييمات بايدن في الانخفاض، ومن شبه المؤكد أن يتقدم الحزب الجمهوري على الديمقراطي في عام 2022 وما بعده.

 وعلى صعيد آخر، اتفق جو بايدن الرئيس الأمريكي، مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني على أن هناك فرصة حاسمة للعمل الدبلوماسي بشان الأزمة الأوكرانية ومساعي روسيا لغزوها.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية "دوانيننج ستريت" في بيان، إن هذا الاتفاق جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكدت الحكومة البريطانية ان بوريس جونسون وجو بايدن يدعوان أوروبا إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، كما دعا روسيا للتراجع عن تهديداتها لأوكرانيا.

وبحسب رئاسة الوزراء البريطانية جدد كل من جونسون وبايدن خلال الاتصال تعهدهما بدعم سيادة أوكرانيا ويحذران روسيا من خطوات غير مدروسة.

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