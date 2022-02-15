الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديم 150 ألف خدمة طبية بوحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء ببورسعيد

صحة أسرة فاطمة الزهراء
صحة أسرة فاطمة الزهراء ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن وحدة صحة فاطمة الزهراء ببورسعيد، قدمت أكثر من 150 ألف خدمة طبية حتي الآن لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ انطلاق المنظومة بالمحافظة.، وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أن الوحدة تخدم الوحدة 21 ألف فرد، بواقع 6000 ملف عائلي أو أسرة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، في إطار المنظومة الجديدة. 



وأشار بيان لوحدات طب الأسرة إلى أن الوحدة، تعد أحد وحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد التي تقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي 

وأوضحت الهيئة أن الخدمات تشمل ️طب الأسرة، و️الأسنان، و️الطوارئ، و️تنظيم الأسرة، و️المعمل، والصيدلية، وال️فحص شامل، و️متابعه الحمل، و️تطعيمات الأطفال، وصرف ألبان الأطفال. 


وأكدت الرعاية الصحية، أنه لحجز موعد الكشف بأحد مراكز أو وحدات صحة الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، يكون من خلال الاتصال بالخط الساخن المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.


وفي شأن آخر أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عن توافر خدمة العلاج الكيماوي بمستشفى التضامن، لعلاج مرضي الأورام بالمجان تحت إشراف الأطباء الإستشاريين المتخصصين. 


وأشارت الهيئة، إلى أن العلاج الكيماوي هو علاج دوائي يستخدم فيه مواد كيميائية قوية لقتل الخلايا سريعة النمو في الجسم، وغالبًا ما يستخدم العلاج الكيماوي لعلاج السرطان حيث يساعد علي وقف نمو الخلايا السرطانية التي تنمو  و تتكاثر بسرعة أكبر بكثير من سائر خلايا الجسم. 
وأوضحت الهيئة أن العلاج الكيماوي، يأتي بعد الكشف في عيادة الأورام على يد نخبة من الاستشاريين، حيث يتم تشخيص المريض مع عمل التحاليل والفحوصات اللازمة بالإضافة إلى متابعة استجابة الورم الموجود لهذة الجرعات.  


وأشارت الرعاية الصحية، أن المريض يتم تحضيره للجلسات داخل غرف خاصة بالمستشفى،  وذلك تحت إشراف عالي الكفاءة من الصيادلة الإكلينيكيين و مهارة فائقة من التمريض أثناء إعطائها للمرضى، وذلك مع مراعاة الحالة النفسية للمريض باعتبارها من أهم عوامل الشفاء. 


يذكر أن مستشفي التضامن ببورسعيد تُقدم خدمات علاجية متنوعة للمواطنين، وتضم أقسام الباطنة ، والجراحة عامة ، وجراحة العظام، والجهاز هضمي والكبد، والرعاية المركزة، وأورام الباطنة وجراحة الأورام، وأمراض دم كبار واطفال ، والأسنان، والغسيل الكلوي.

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وائل لطفي

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