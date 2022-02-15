الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تمهيدا لإزالتها.. حصر العقارات بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال لجان حصر العقارات بمنطقه السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون،  والذي يشهد محيطه أعمال تطوير في إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات وتطويرها وجعلها منطقة جذب سياحي من الطراز الأول؛ نظرا لوجود العديد من المواقع الأثرية بها مثل متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الأديان، إلى جانب أعمال التطوير بإنشاء حدائق الفسطاط المخطط لإقامتها على مساحة ٥٠٠ فدان.

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وأكدت عبدالمنعم على انتظام لجان الحصر في مباشرة عملها وذلك في إطار خطة القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل بتوفير حياة كريمة لهم، وذلك بإجمالي ٥٢٠ عقاراً يسكنهم ١٤٠٠ أسرة، حيث انتظمت كافة الخدمات وباشرت لجان الحصر عملها باشتراك كافة الجهات الأمنية والأجهزة المعنية بحي مصر القديمة والمنطقة الجنوبية.

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واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه بدأ أعمال الحصر لليوم بإجمالي ١٠٩ عقارات و ٣٣٦ أسرة، إلى جانب ٤٩ نشاط تجاري، على أن يتم استكمال اعمال لجان الحصر لحين الانتهاء من كافة اعمالها،  مؤكدة على عقد اللقاءات والزيارات الميدانية والمتابعات الدورية لتذليل كافة العقبات بهدف سرعة الانتهاء  من الأعمال طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.
 

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وشددت بالتكاتف مع المواطنين والتعاون معهم لتلبية كافة رغباتهم من خلال العملةعلى انتظام أعمال لجان الحصر والتسكين والتظلم لتحقيق العدالة من خلال تسليم المستحقين وحداتهم السكنية في رسالة طمأنينة تنفيذا للخطة المتكاملة وللتوجيهات بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة بوحداتهم التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.

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وأضافت أن إحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة  القاهرة تشهد أعمال تطوير لامثيل لها للعمل على تطوير بعض المواقع وإزالة العشوائيات الخطرة وغير الآمنة بالقاهرة، حيث جرى إخلاء جزء كبير من سور مجرى العيون وإزالة المدابغ وغيرها من الأمور التى تشوه البيئة وتضر بسلامة المواطنين و أن مناطق الجيارة ومنطقة السكر والليمون وحوش الغجر من المناطق القديمة غير الآمنة، ويتم العمل على حصرها تمهيدا للإزالة مع توفير بدائل مناسبة للسكان وذلك فى إطار إزالة عشوائيات مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

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إزالة منطقة الليمون إزالة منطقة السكر إزالة منطقة الغجر إزالة منطقة الجيارة سور مجرى العيون أخبار محافظة القاهرة

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الفن المصرى

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