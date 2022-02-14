خدعة نعيمة وصفي في صفية العمري.. تنبأت لها بـ 3 آلاف جنيه

كانت الفنانة صفية العمري تقوم مع زمليتها الفنانة نعيمة وصفي بأداء دورها في مسلسل قيود من ذهب، وحين توقف التصوير لتعديل الديكورات جلست نعيمة وصفي إلى جانب صفية العمري والتي كانت تشرب فنجانا من القهوة.

وبعد أن انتهت العمري من شرب فنجان القهوة أمسكته وقلبته في يديها وراحت تنظر بتمعن داخله علها تستكشف مستقبلها، واقتربت منها نعيمة وصفي ونظرت داخل فنجانها وشهقت فجأة وقالت:" ياه يا صفية..ده فنجانك مليان فلوس"، وقاطعتها صفية وهي في فرحة كبيرة:" والنبي صحيح، طيب شوفيه يا نعيمة".

وأخذت نعيمة وصفي الفنجان من يد صفية، وراحت تنظر فيه قليلا، ثم تلف الفنجان بزوايا وتدقق النظر في قعره ثم قالت لصفية:" بصي هنا يا صفية.. ده رقم 3، وهنا نظرت صفية في تساؤل وهي تقول:" يعني ايه التلاتة دول"، فاجابتها نعيمة:" دول يعني تلات الاف جنيه لازم تاخديهم وخلال اليومين دول".

ولم تكد نعيمة وصفي تنهي جملتها حتى جاء أحد الموظفين، وطلب منها أن تقابل أحد المسئولين في الشركة التي تنتج المسلسل، وغابت صفية العمري لمدة دقائق وحين رجعت كانت الفرحة تملأ ملامح وجهها، وراحت تقول لنعيمة:" أنت مدهشة جدا يا نعيمة، أنا دلوقتي حالا وقعت عقد بتلات آلاف جنيه لتمثيل مسلسلين.

وسكتت صفية ثم وجهت نظراتها لنعيمة وأكملت:" إنما انتي عرفتي ازاي من الفنجان إني هقبض تلات آلاف جنيه بالتمام والكمال؟"، وهنا أفصحت نعية وصفي عن خدعتها وقالت لصفية العمري:" ولا عرفت من الفنجان ولا اي حاجة من دي، كل ما في الأمر أنا سمعتهم من شوية بيقولوا انهم حيتفقوا معاكي على مسلسلي بنفس المبلغ،وانا بصراحة قمت سبقتهم بحكاية الفنجان دي لا لقيتك ماسكاه وبتبصي فيه".، وذلك حسبما ذكرت مجلة الموعد في تقرير لها عن الفنانة صفية العمري.