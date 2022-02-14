تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك الجديد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان الوزارة اليوم الاثنين، مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة النادي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

تناول اللقاء الحديث حول خطة مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة على مستوى الأنشطة والفرق الرياضية المختلفة بالنادى، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية، والتواجد بكثافة يوم الانتخابات لاختيار من يمثلهم فى مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات مقبلة في إطار الحرص على استقرار النادي.

