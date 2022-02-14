الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك الجديد

جريدة الدستور

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان الوزارة اليوم الاثنين، مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة النادي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

 

تناول اللقاء الحديث حول خطة مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة على مستوى الأنشطة والفرق الرياضية المختلفة بالنادى، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية، والتواجد بكثافة يوم الانتخابات لاختيار من يمثلهم فى مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات مقبلة في إطار الحرص على استقرار النادي.
 

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