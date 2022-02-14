رسالة من رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا قبل اجتياح روسيا «الوشيك»

دعا علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، أولياء الأمور في مصر إلى الاطمئنان على أبنائهم المتواجدين في أوكرانيا، داعيًا إلى عدم السماع للإعلام الغربي الذي يسعى لتهويل الأوضاع الروسية ـ الأوكرانية أكثر من الواقع الذي نعيشه.

وأكد فاروق، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن السفارة المصرية بأوكرانيا على تواصل مستمر بوزارة الهجرة في مصر، لحصر أعداد الجاليات المصرية لحمايتهم حال تم العدوان الروسي على الأراضي الأوكرانية.