محافظ سوهاج يناقش سبل التعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بحضور جلال أبو الدهب مدير عام قصر ثقافة سوهاج، والشاعر أوفى عبد الله الأنور.

وهنأ محافظ سوهاج رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي بمناسبة تعيينه رئيسا للإقليم في 30 يناير الماضي، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله الجديد، مؤكدا على دعم المحافظة التام لجميع الأنشطة الثقافية.

وقد تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة وإقليم وسط الصعيد الثقافي بما يخدم القطاع الثقافي بسوهاج، والإعداد لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية بالمحافظة.

وكانت أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ 7 قرارات إزالة ردم أتربة ومخلفات على نهر النيل بمركز سوهاج، خلال حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وقوات الأمن، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري.



وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج أن الحملة استهدفت قرية الشيخ مكرم، حيث تم إزالة التراكمات ومخلفات كسر حجر، بمساحة 2700 متر مربع، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج، ومجلس مدينة سوهاج، مشيرًا إلى الاستمرار في إزالة التعديات وتطبيق القانون حفاظا على نهر النيل، والمجاري المائية.