انطلاق فعاليات مبادرة «شباب من أجل التنمية» بجامعة المنصورة

أطلقت جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، فعاليات مبادرة «شباب من أجل التنمية.. منتدي التنمية البشرية 2022» بجامعة المنصورة والتي من المقرر أن تستمر حتى 30 يونيو 2022، بمركز تطوير الأداء الجامعي.

أقيمت المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وبريادة وحضور الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، والدكتور محمد الألفي مدير المركز، والدكتورة سماح السعيد نائب مدير المركز ومنسق المبادرة بجامعة المنصورة.

انقسمت المبادرة إلي جزئين الأول عبارة عن برنامج متكامل يهدف إلى رفع الوعي بتقرير التنمية البشرية لمصر 2021 وكذلك أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل الندوات والمحاضرات والتدريب والتنافس في تقديم حلول ابتكارية ومشروعات تنموية للمساهمة في تقديم حلول لقضايا قومية أو محلية.

أما الجزء الثاني عبارة عن منافسات ومسابقات على مستوى طلاب وطالبات الدراسات العليا، على وجه التحديد المعيدين والمدرسين المساعدين، بكليات الجامعة المختلفة.

ويقوم بتنظيم المنتدى كل من وزارة التعليم العالي الممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما يقوم بالتدريب كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وحاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة من ضمن 5 جامعات فقط تم إختيارها للمنافسة على مستوى جميع الجامعات المصري بالإضافة لجامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة بورسعيد، وجامعة بني سويف.