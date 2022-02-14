الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة «شباب من أجل التنمية» بجامعة المنصورة

جانب من المبادره
جانب من المبادره

أطلقت جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، فعاليات مبادرة «شباب من أجل التنمية.. منتدي التنمية البشرية 2022» بجامعة المنصورة والتي من المقرر أن تستمر حتى 30 يونيو 2022، بمركز تطوير الأداء الجامعي.

IMG-20220214-WA0094

أقيمت المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وبريادة وحضور الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، والدكتور محمد الألفي مدير المركز، والدكتورة سماح السعيد نائب مدير المركز ومنسق المبادرة بجامعة المنصورة.

IMG-20220214-WA0093

انقسمت المبادرة إلي جزئين الأول عبارة عن برنامج متكامل يهدف إلى رفع الوعي بتقرير التنمية البشرية لمصر 2021 وكذلك أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل الندوات والمحاضرات والتدريب والتنافس في تقديم حلول ابتكارية ومشروعات تنموية للمساهمة في تقديم حلول لقضايا قومية أو محلية.

IMG-20220214-WA0096

أما الجزء الثاني عبارة عن منافسات ومسابقات على مستوى طلاب وطالبات الدراسات العليا، على وجه التحديد المعيدين والمدرسين المساعدين، بكليات الجامعة المختلفة. 

IMG-20220214-WA0095

ويقوم بتنظيم المنتدى كل من وزارة التعليم العالي الممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما يقوم بالتدريب كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وحاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة من ضمن 5 جامعات فقط تم إختيارها للمنافسة على مستوى جميع الجامعات المصري بالإضافة لجامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة بورسعيد، وجامعة بني سويف. 

اليوم الاثنين منتدى التنمية البشرية المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

«الأرصاد تُحذِّر من الجمعة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

«مدبولى»: تخصيص 100 مليار جنيه لدعم القطاعات الأكثر تضررًا خلال أزمة كورونا

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

رسالة من رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا قبل اجتياح روسيا «الوشيك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى