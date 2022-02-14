الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عضو بالفتوى يوضح ثواب مَن اشترى دواءً لمريض أو ساعد الناس

حكم شراء الدواء للآخرين
حكم شراء الدواء للآخرين

قال الشيخ أحمد فؤاد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن من أفضل الأعمال التي يمكن أن تقومَ بها أيها المسلم هي مساعدة الآخرين، فخير الناس هو من يقوم بخدمة مسكين أو أرملة، أو شراء دواء لمريض أو سداد دين عنه أو مساعدته في الفرح والحزن أو المصالحة بين الناس أو قضاء حاجة له، وفقا لما جاء به إسلامنا الشريف. 

واستشهد فؤاد بنا جاء في السنة النبوية عن جزاء من يساعد الناسـ فقد قال ﷺ(أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا، ولأنْ أَمْشِي مع أَخٍ لي في حاجَةٍ أحبُّ إِلَيَّ من أنْ اعْتَكِفَ في هذا المسجدِ، يعني مسجدَ المدينةِ شهرًا ). 

واستشهد بحديث آخر خلال رده على سؤال ورد إليه من سائل عبر صفحته الرسمية على"فيسبوك" يقول: ما جزاء من يساعد الناس حيث قال: "ومَنْ مَشَى مع أَخِيهِ في حاجَةٍ حتى تتَهَيَّأَ لهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يومَ تَزُولُ الأَقْدَامِ".

وناشد المسلم بأن يستثمر الدنيا لآخرته وأن يملئ خزائنه بالحسنات، والإكثار من الأعمال الخيرية، مستدلا بقول الله تعالى: ( يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ).

طريقة التواصل مع لجنة الفتوى بالأزهر

وحددت لجنة الفتوى بالأزهر التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، عدة طرق للتواصل معها من أجل الرد على الفتوى، فقد نشرت على صفحتها الالكترونية رابطا لطلب الفتوى والرد عليها وذلك بالاتصال برقم تليفون 25105819، كما يمكن للمواطن أن يطلب فتوى من خلال العنوان الالكترونى التالى: http://www.azhar.eg/magmaa والفيسبوك https://www.facebook.com/AIRCAzhar وتويتر https://twitter.com/AIRCAzhar. 

كما يمكن للمسلم أن يرسل فتواه عبر البريد الخاص بالمركز الإعلامى بمجمع البحوث الإسلامية [email protected] كما خصصت اللجنة الخط الساخن 19493 للرد على تساؤلات الجمهور.

طريقة التواصل مع لجنة الفتوى بالأزهر مجمع البحوث الإسلامية المركز الاعلامي العنوان الالكترونى أفضل الأعمال عضو لجنة الفتوى بالأزهر سداد دين الفرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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