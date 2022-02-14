الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. «الإفتاء» تجيب

حكم قراءة القرآن
حكم قراءة القرآن بدون وضوء

يعد حكم قراءة القرآن بدون وضوء، من الأحكام التي تحظى باهتمام كبير من جانب المسلمين حول العالم، فهناك الكثير من الناس لا تعرف رأى الدين في مس كتاب الله بدون وضوء، حيث يريد البعض منهم في قراءة القرآن في وسائل المواصلات أو أثناء أعمالهم اليومية.

وحكم قراءة القرآن بدون وضوء، سؤال يطرح بشكل كبير إلى الجهات المنوطة بالفتوى بشكل دائم ومستمر، فخلال البث المباشر الذي تجريه دار الإفتاء تستقبل الدار هذا السؤال شبه يومى، وبسبب ذلك أصدرت العديد من الفتاوى التي تتحدث حول الحالات التي يجوز فيها قراءة القرآن من المصحف، والحالات التي لا يجوز فيها مس المصحف.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

من جانبها، قالت الإفتاء، يجوز قراءة القرآن بدون وضوء، إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف، أما من أراد قراءة النص المكتوب فيمكنه الاستعانة بالأدوات الحديثة كالمصاحف الموجودة على الهاتف المحمول والشاشات الإلكترونية الخاصة بالحاسب الآلى، التي يمكن تحميل القرآن الكريم عليها.

حكم قراءة القرآن  على جنابة

ومن ضمن الأسئلة التي ترد إلى الدار قراءة القرآن والإنسان على جنابة، حيث أوضح الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على جميع الأحوال ما عدا الجنب، بمعنى أن يكون الإنسان على جنابة.

حكم خروج الريح أثناء قراءة القرآن 

من جانبه، قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  إن المصحف لا يمسه إلا إنسان متوضأ طاهر، بخلاف الهاتف المحمول أو الوسائل الالكترونية التي يتم تحميل القرآن عليها، فلا حرج من قراءة القرآن من عليها بوضوء أو بدون وضوء.

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وأضاف أنه يستحب عند بعض العلماء إذا خرج منك ريح أيها المسلم أثناء قراءة القرآن من المصحف أن توقف القراءة ثم تستأنف بعد ذلك  بعد الوضوء لكن لا تمس المصحف بدون وضوء.

 

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الفن المصرى

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